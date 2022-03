فيديو.. جيفارا بابلو وحمدي باتشان يطرحان ديو «2099»

طرح المطرب الشعبي حمدي باتشان ديو بمشاركة مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو، أحدث أغانيه، وتحمل اسم «2099» على القناة الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «2099» من كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع ميدو راشد، ومن إخراج أحمد غنيم، تدور فكرة الأغنية حول، فكرة الارتباط بين الشباب والبنات.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات أغنية «2099»: «في 2099 هيتجوزك ياسمين.. ومن هنا ولحد جوازكوا تقوليله حاضر وأمين من دلوقتي خلاص ملكه.. وهو الهوا والفيتامين خطوبتكوا في 9 / 12 / 2095 كتب كتابكوا مع الدخله وخمسه ف عين الحاسدين ..ماتقولي أيوه يا ياسمين من دلوقتي انتي حبيبتي Sure? ملكي والمزة بتاعتي what ! ليا حقوقي وواجباتك Me? تقوليلى حاضر وأمين What do you say ? همسك إيدك على راحتي NO ! وهبوسك وقت ما أحب MY god ! حضني ميتقلوش لأ I Cant .. يلهوي ! والحب love أنا اسمي اللي لو أكشر تضحكيلى HA HA لو أغني ترقصيلي .. أرقصلك ؟ وإياكي تزعليني .. أزغزغك ؟ لـ 2099 في 2099 هيتجوزك ياسمين .... من هنا ولحد جوازكوا تقوليله حاضر وأمين هيــ هيــــه عليه مسطل أخييه عاوز تمشي مع البت وتفضل تفضل واخد راحتك من غير ولا قاريه فتحه ولا حتى دبل يابجاحتك عاملي بوي فريند ولا فاكرني من الهند على فكره أنا بت جينيس مش لسه بيبي يا شيلد ال بوي فريند ال عالم صحيح شمال ناقصين تقولولى أسيبه ويجيب م البت عيال».

أغاني حمدي باتشان

من ناحية أخرى طرح المطرب الشعبى حمدي باتشان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «مش أد الجواز» كلمات أمل الطاير، ألحان حسن إش إش، ومن إخراج أحمد غنيم.

ويستعد مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو لطرح أحدث كليباته فى الفترة المقبلة وتقديم نوع جديد في الموسيقى واختياره الكلمات بدقة.