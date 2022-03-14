دونيتسك تعلن مقتل 20 وإصابة 9 بينهم أطفال بصاروخ أوكراني

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، قبل قليل، أنّ نحو 20 شخصا قتلوا وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال بجروح نتيجة هجوم قوي شنته القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ «توتشكا-أو» على مدينة دونيتسك اليوم الإثنين، وفق نبأ عاجل بثته قناة روسيا اليوم.

دونيتسك: مقتل 20 بينهم أطفال بسبب صاروخ أوكراني

وقال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إنّ هناك أطفالا بين الذين لقوا مصرعهم بسبب سقوط حطام الصاروخ الأوكراني على المدينة.