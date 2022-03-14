رئيس التحرير

محمود مسلم

دونيتسك تعلن مقتل 20 وإصابة 9 بينهم أطفال بصاروخ أوكراني

كتب:

سارة ثروت
12:03 م | الإثنين 14 مارس 2022
تحطم صاروخ أوكراني فى دونيتسك

تحطم صاروخ أوكراني فى دونيتسك

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، قبل قليل، أنّ نحو 20 شخصا قتلوا وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال بجروح نتيجة هجوم قوي شنته القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ «توتشكا-أو» على مدينة دونيتسك اليوم الإثنين، وفق نبأ عاجل بثته قناة روسيا اليوم.

دونيتسك: مقتل 20 بينهم أطفال بسبب صاروخ أوكراني 

وقال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إنّ هناك أطفالا بين الذين لقوا مصرعهم بسبب سقوط حطام الصاروخ الأوكراني على المدينة.

اقرأ المزيد:

آخر أخبار حرب روسيا أوكرانيا.. مخاوف من دخول الناتو لدائرة الصراع

مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا تتم في أجواء أفضل

روسيا: انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا عبر تقنية الفيديو

دفن 67 أوكرانيا في مقبرة جماعية قتلوا جراء القصف الروسي قرب كييف
بقلم سارة ثروت