تنحي هيئة المحكمة عن محاكمة 53 متهما في قضية البترول بالمطرية لاستشعار الحرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، إرسال أوراق قضية البترول إلى رئيس محكمة القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لاستشعار جميع الدائرة الحرج، وصدر قرار استشعار الحرج والتنحي عن نظر القضية برئاسة المستشار محمود كامل عبد الهادي وعضوية المستشارين الدكتور أيمن عبدالهادي هيكل ، أيمن عبد المالك مهران، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.

تفاصيل قضية البترول في المطرية

كشفت النيابة العامة تفاصيل قضية البترول في المطرية، والمتهمين في القضية المسجلة برقم 9751 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمتهم فيها 53 شخصا، سرقوا مواد بترولية وحازوا أسلحة نارية، وذخائر، وأجروا أعمال حفرعلى خط من خطوط الأنابيب، وأتلفوا خطوط البترول.

والمتهمون الثامن، والعاشر، والحادي عشر، والحادي والعشرون، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون، والخامس والعشرون، والسادس والعشرون، والحادي والأربعون، والثاني والأربعون، والثالث والأربعون، والتاسع والأربعون، والخمسون، قاموا بتشغيل محل «مخازن بيع مواد بترولية» بدون ترخيص من الجهة المختصة.

تحريات المباحث في القضية

وجاء في تحريات المباحث، أنه على أثر ورود معلومات بنشوب مشاجرة بأحد العقارات انتقل إلى حيث أبلغ فتبين أن أطرافها كل من المتهمين من الأول حتى الرابع وبحوزتهم سلاح أبيض «كتر، سكين»، فضبطهم وبمواجهتهم أقروا بأن المشاجرة على اثر خلف ناشئ عن سرقتهم للمواد البترولية وتجارتهم فيها فاصطحبهم وأرشدوا عن السيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وجاء في أقوال عقيد شرطة ومفتش مباحث فرقة شبرا، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة باستخراج المتهمين وبمناقشتهم أقروا بارتكاب واقعة سرقة المواد البترولية من شبكات البترول المملوكة لشركة أنابيب البترول الممتدة على مستوى المحافظات محدثين بها تلفيات عقب فتح ثقب بالماسورة وتركيب محبس بها والاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية وتوزيعها على المخازن ملكهم مستخدمين في ذلك السيارات «فنطاس» المملوكة لهم وأرشدوا عن المخازن والسيارات المستخدمة في الواقعة.

وأضاف مفتش المباحث أنه تمكن من ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية «فرد خرطوش، وبندقية، وبندقيتان خرطوش»، وطلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية المضبوطة والمستخدمة في تأمين عمليات السرقة.