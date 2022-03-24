ضبط أطنان من أرز الشعير وشخصين يتاجران في النقد الأجنبي بكفر الشيخ

تمكنت حملات تموينية مكثفة من قبل مديرية التموين، بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك مباحث التموين، وذلك من خلال توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وبالتنسيق مع مديرية الأمن بالإقليم، تحت أشراف اللواء أشرف صلاح، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية لدى أحد التجار، قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك لدي أحد الأشخاص والمالك لمخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص.

ضبط كميات أرز

كما تمكنت الحملات المكثفة أيضاً من ضبط 50 طن أرز شعير معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بـ الأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة مالك أحد مضارب الأرز، بالمحافظة .

ضبط عملات بالسوق السوداء

كما أسفرت الحملات من ضبط شخصين ، بالمحافظة ، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة كبيرة.

الجدير بالذكر، أن مديرية التموين بكفر الشيخ، قد تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية خلال الاسابيع السابقة ، ومنها ضبط أسماك فاسدة ، وأخري مملحة ، ولحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي، ومخللات معبئة بطريقة غير أمنة علي صحة المواطنين.

وكان، اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، قد وجه بضرورة تكيف الحملات الرقابية علي المتاجر ، وكذلك الأسواق، والمحلات بالقري ، والعزب ، ومخابز العيش المدعم ، وكذلك مخابز العيش الحر.