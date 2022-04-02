دفاع كريم الهوارى يهاجم أسر الضحايا.. والمدعون بالحق المدنى يعترضون 

واصل محمد حمودة دفاع كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، مناقشة الطبيب الشرعي وشاهد الإثبات فى قضية حادث الشيخ زايد، ووجه له سؤال قائلًا، ما قولك بأن كافة العمليات الكبيرة تحتاج لاستخدام مادة هيدروكلوريد الكوكايين كمادة مخدرة «بنج»، فرد أنه لا يعلم، ويمكن الرجوع لهيئة الدواء المصرية.

حمودة يهاجم أسر الضحايا

وهاجم محمد حمودة خلال مناقشة الشاهد أسر الضحايا، وقال إنه يتلقى تهديد من الجميع، وأن ليس له سوى هيئة المحكمة لتنصفه، ما دفع المحامون المدعون بالحق المدنى للاعتراض على ذلك.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهم كريم الهواري إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.