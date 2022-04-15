كيف تشترك بمسابقة الشباب الرياضة لـ أجمل صوت في قراءة القرآن؟: «هتكسب آلاف»

تحرص الكثير من الجهات والهيئات، على تنظيم عدد كبير من المسابقات الخاصة بالقرآن الكريم، خصوصا في شهر رمضان الكريم، ما جعل وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، تطلق مسابقة أجمل صوت في تلاوات القرآن الكريم، تحت مسمى «ورتلناه ترتيلا»، لتكون تلك المسابقة ضمن مبادرة «رمضانك on line»، التي تضم العديد من المسابقات الدينية والفنية، وتتيح الفرصة للشباب الموهوبين بالمشاركة، وذلك من خلال الإشتراك على بوابة مصر للشباب والرياضة.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين ويهتمون به بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل مسابقة أجمل صوت في قراءة القرآن الكريم، والشروط المطلوبة وقيمة الجائزة التي يتم تسليمها للفائز، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لمسابقة أجمل صوت في قراءة القرآن الكريم

تتضمن شروط مسابقة أجمل صوت في تلاوات القرآن الكريم تحت مسمى «ورتلناه ترتيلا»، الآتي:

- يتم تنفيذ المسابقة فى تلاوة القرآن الكريم من خلال قيام المشارك بتسجيل مقطع فيديو بصوته.

- ويجب على المشارك أن يقوم بتسجيل صوته أقناء ترتيل القرآن الكريم، ليتضمن بعض آيات الذكر الحكيم بإحدى القراءات العشر، ثم رفعه على بوابه مصر للشباب والرياضة من خلال الرابط الالكترونى:

- يجب ألا تتجاوز مدة الفيديو ثلاثة دقائق وتلاوة آيات من القرآن الكريم من إحدى القراءات العشر المعتمدة.

- يجب أن يكون سن المشارك في مسابقة القرآن الكريم يتراوح من 18 حتى 40 عام.

المستندات المطلوبة للاشتراك في مسابقة أجمل صوت في القرآن الكريم

-إرفاق صورة شخصية حديثة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- استيفاء إستمارة المشاركة على بوابة مصر للشباب والرياضة.

قيمة الجائزة التي يحصل عليها الفائز

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للفائز الأول قيمة 4 آلاف جنيه، فيما تصل قيمة الجائزة للفائز الثاني إلى مبلغ 3 آلاف جنيه، بينما تصل قيمة الجائزة للفائز الثالث إلى ألفين جنيها.