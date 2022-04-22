تفاصيل مقتل مدير عام سابق بالسياحة على يد نجل شقيقه.. السر في «غية الحمام»

صعد الرجل الستيني محمد كمال، إلى سطح منزله رفقة نجل شقيقه الأربعيني الذي سُميّ على اسمه كعادتهم لتنظيف «غيّة» حمام أنشأوها قبل سنوات طويلة أعلى منزلهما في منطقة التفتيش بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، إلا أنّه على غير العادة نشبت مشادة كلامية بين العم ونجل شقيقه الذي أُصيب باضطراب نفسي قبل فترة، تطورت إلى مشاجرة استل خلالها الثاني سكيناً وسدد عدة طعنات في البطن لعمه حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه فيما فر الجاني هارباً.

بلاغ بمقتل ستيني بالفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد حسام أنور رئيس مباحث مديرية أمن الفيوم، بورود بلاغاً يفيد مقتل مدير عام سابق بهيئة تنشيط السياحة على يد نجل شقيقه، أعلى سطح منزلهما، إثر نشوب مشاجرة بينهما أثناء قيامهما بتنظيف «غّية حمام».

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل على الفور ضباط قسم شرطة أول الفيوم، وتبين العثور على جثة محمد كمال الدين أحمد، في العقد السادس من العمر، مصاب بعدة طعنات في البطن أعلى سطح المنزل، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه ويدعى محمد.ص، في العقد الرابع من العمر.

السبب تنظيف غية حمام

وتبينّ أنّ الجاني والمجني عليه اعتادا تنظيف غية الحمام معاً، إلا أنّه خلال تنظيفها هذه المرة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فإستل الأربعيني سكيناً وسدد لعمه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وترك جثة عمه غارقة في الدماء وفر هارباً.

الشرطة تضبط الجاني

وتمكن ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، من ضبط الجاني عقب هروبه، والذي اعترف بارتكابه الجريمة لنشوب مشادة كلامية بينه وبين عمه.

إتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحرر المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.