99.6 % من طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان العربي إلكترونيا

تمكن 568 ألف و31 طالب/ طالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، من أداء امتحان مادة اللغة العربية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

نسبة أداء امتحان اللغة العربية

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة العربية في الفترة الصباحية 99.6%، إذ حضر اليوم الامتحان 569 ألف و955 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألف و350 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 3395 طالب/ طالبة.

وأكدت الوزارة أنه سيجرى إجراء امتحان بديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم «عطل تقني»، في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة، ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

استمرار الامتحانات حتى 26 مايو

جدير بالذكر، أن الخميس الموافق 12 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية والتي تستمر حتى الخميس 26 مايو 2022، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 14 مايو 2022 الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا حسب الجدول المعلن سابقًا.