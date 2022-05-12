قرارات جمهورية بتخصيص قطع أراض لإقامة مشروعات.. وإعادة تنظيم «الأعلى للسياحة»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 3 قرارات حملت أرقام من 170 لـ172 لسنة 2022، بتخصيص 10296.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مدينة جرجا الجديدة في سوهاج، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وتضمّنت القرارات، تخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الإسماعيلية لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونقل ملكية بعض الأراضي المملوكة للدولة من جهات إلى جهات أخرى لتنفيذ مشروعات عليها.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 169 لسنة 2022، بإعادة تنظيم المجلس الأعلي للسياحة. ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.