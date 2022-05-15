نائب رئيس «العربي للاقتصاد الرقمي»: الإصلاحات في مصر بدأت تؤتي ثمارها

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ 7 سنوات، أثمرت اليوم بعد هذه السنوات، خاصة عقب ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكذلك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري متنوع، مشيرا إلى أن حجم صادرات المصريين في الخارج زاد وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وكذا زيادة صادرات الغذاء.

السيسي لديه رؤية ثاقبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي متابع برؤية ثاقبة ملف زيادة الصادرات وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يشارك بـ 5% من الناتج القومي وينتظر أن يصل إلى 8% وسط معدل نمو سريع يصل سنويا إلى 17% وهذا القطاع سيكون منافسا للإنتاج الصناعي والزراعي في مصر، موضحا أن الرئيس السيسي لديه بعد نظر ويعمل على حل العراقيل والقيود الخاصة بإنشاء الشركات لذا يتم السماح بالشركات الافتراضية بتسهيل إنشائها.

تسهيل إقامة الشركات الافتراضية في مصر

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن التصاريح الورقية تأخذ وقتا طويلا جدا لذا تم إيجاد الرخصة الذهبية التي يمكن استخراجها إلكترونيا وتسهل على الشخص فتح شركة حتى لو كان خارج مصر من أجل تسهيل فتح الشركات وكذلك الحصول على الضرائب.