تحرير 1319 محضرا خلال 15 يوما في حملات تموينية بسوهاج

حررت مباحث التموين بمحافظة سوهاج، 1319 محضرا تموينيا متنوعا خلال 15 يوما، بين مخالفات أسواق ومخابز وغيرها، في إطار خطة المحافظة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بالمحافظة.

تحرير 1216 محضرا تموينيا للمخابز خلال 15 يوما

وأوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنّ المحاضر المحررة جاءت بواقع 1216 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الأسبوعين الماضيين، و103 مخالفات في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات عدم إعطاء بون صرف ونقص وزن وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم مطابقة للمواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة مخابز وانتهاء صلاحية وإدارة محال دون ترخيص.

إحكام الرقابة على الأسواق بمحافظة سوهاج

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تنفيذ حملة نظافة بشوارع مركز أخميم

وفي إطار آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، برئاسة حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، حملة مكبرة استهدفت نظافة الشوارع والطرق والميادين العامة، وشملت شوارع أبو بكر ومساكن الإيواء العاجل وشارع حلمي الشريف ومنطقة الإدارة التعليمية وشارع المدارس والسوق الحضاري وشوارع خلف الطريق الدائري وشارع أبو القاسم، كما جرى تنفيذ حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين.