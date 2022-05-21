أمين صندوق «مصر الخير»: «المواشي المحسنة العائد منها أكبر»

قال محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، إن البقر المحسن والذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية، تنمو بقدر 6 كيلو جرامات يوميا، في حين تنمو الأبقار العادية بقدر 1 كيلو جرام يوميا، «ده معناه أن المواشي المحسنة العائد منها أكثر من الضعف».

محجوب: السلالات المستهدفة ستقدم فائضا كبيرا من اللحوم والألبان

وأضاف «محجوب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن السلالات المستهدفه ستقدم فائضا كبيرا من اللحوم والألبان، لافتا إلى أن هناك تعاونا ما بين وزارتي الدفاع والزراعة والجمعيات الأهلية الشريكة لإحلال الثروة الحيوانية الحالية بسلالات عالية الإنتاج للألبان واللحوم، «بدأنا بالفعل في التسليم للفلاحين».

محجوب: بنجيب الفلاحين المستفيدين ونعمل عليهم بحث

واستطرد: «بنجيب الفلاحين المستفيدين ونعمل عليهم بحث، وبيبدأ البنك الزراعي للتنمية الزراعية بتمويل تلك الأبقار لأنها غالية ومش رخيصة، وبنمول الفلاح على مدار ثلاث سنوات لتسديد ثمن الأبقار، وخلال تلك الفترة البقرة دي هتولد أكثر من 3 مرات».

وأوضح أنه تم البدء بالفعل في المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، حيث تم استيراد وتوزيع ألف رأس وهناك طلبات ضخمة ويتم حاليا التعاقد على استيراد أول 20 ألف رأس ماشية بمزارع معدة، لكن الإجراءات ليست بالبسيطة.

وتابع: «الأبقار لما بتيجي من بره بتدخل حجر صحي 21 يوم، وبعد تلك الفترة بيتم توزيعها على الفلاحين والمزارعين، ولازم يكون فيه مزارع تستقبلها منذ استيرادها من الخارج، ونسعى لتقديم 2 مليون رأس ماشية من السلالات المتطورة».