خبير سياسات دولية: الغرب «مرتبك» في تحديد موقفه من روسيا

قال أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن الحسابات الاقتصادية والعسكرية تفيد بأن دول الناتو أقوى من روسيا، ولكن هناك ارتباكا في الجانب الغربي بسبب الحرب بين روسيا ضد مجموعة دول الأطلنطي الذي يعد سيناريو جديد، وسط وجود آمال كبيرة على الرئيس الأمريكي جو بادين، ولكن هذه الآمال لم تسفر عن نتائج كبيرة.

أزمة الناتو حاليا

وأضاف «سنجر» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية» على فضائية «Extra News» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن الصين منزعجة من تمدد الناتو كحلف هجومي وليس دفاعيًا، لافتًا إلى أن أداء العملية العسكرية في أوكرانيا مستمر، وستصل روسيا إلى ما تريده من خلال تحدي القوى الأطلنطية والحلف الذي يقود النظام الدولي.

أنسب وقت للحوار السياسي

في سياق آخر، أوضح عبدالله مبروك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة مصر لمواجهة الأزمات في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن مصر واجهت تحديات وحاليًا تتخذ اتجاهاتها بعد إجراءات انتخابات برلمانية مرتين، مؤكدًا أن البيئة السياسية حاليا مناسبة للحوار السياسي، مشيرا إلى أن الوقت الحالي هو أنسب وقت للحوار السياسي من أجل حراك سياسي داخلي.