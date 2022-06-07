محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بالقرى والمراكز

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على رفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقا لرؤية مصر2030.

تكثيف حملات النظافة والتجميل

وأشار محافظ أسيوط إلى خطة التنمية المستدامة، لافتا إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة في هذا الشأن، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

رفع كفاءة الشوارع والطرق

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وساحل سليم وأسيوط، شنت حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة بطريق درنكة التابعة لمركز أسيوط، وتسويته بالجليدر لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، واستكمال أعمال الدهانات بالطريق الزراعي بعد كمين الطرق.

كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والطرق الرئيسية بالقرية، ورفع نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية ونقلها إلى الأماكن المخصصة، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة بمدينة البداري وقرية جرف سرحان بمركز ديروط، بالإضافة إلى مراجعة أعمال شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات وصيانتها أمام مدخل مسارة الغربي التابعة لمركز ديروط لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقا لمطالب واحتياجات ورضا المواطنين.