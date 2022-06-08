تفاصيل مصرع طفل تعرض لـ«علقة موت» على يد والده في بورسعيد

لقى طفل مصرعه في بورسعيد، اليوم الأربعاء، بعد إصابته بجروح وكدمات بالغة في الرأس والجسد، حيث تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى النصر، التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، في حالة حرجة، وادعاء ذويه أن والد الطفل تعدى عليه بالضرب حتى الموت.

وصول الطفل المستشفى في حالة سيئة بصحبة ذويه

وتستكمل النيابة العامة، بمحكمة بورسعيد الابتدائية، تحقيقاتها في واقعة إصابة طفل، عمره 4 سنوات، وصل إلى المستشفى بصحبة ذويه، فى حالة صحية سيئة، إذ تبين وجود إصابات بالغة بالرأس والجسد، وادعى والده سقوطه من مكان مرتفع، وتم نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة، وأكد الفريق الطبي احتمال وجود شبهة جنائية في الأمر، وليس كما يدعي والده.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من مستشفى السلام بورسعيد، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يفيد وصول «مروان محمد عبدالموجود حجاري»، يبلغ من العمر 4 سنوات، وحالته العامة سيئة، حيث تبين من الكشف الطبي عليه إصابته بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف في المخ وغيبوبة كاملة، وجرى نقله إلى مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ووضعه تحت جهاز التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وشرطة الضواحي، تحت قيادة اللواء مسعد البداية، مأمور القسم، والمقدم مصطفى درويش، رئيس المباحث، أن الأب ادعى سقوط ابنه الطفل من شرفة المنزل، إلا أن الكشف الطبي أظهر أن سبب إصابة الطفل في رأسه، هو تعرضه للضرب بآلة حادة.

«علقة موت بآلة حادة» من الأب للطفل

وأوضح مصدر أمني مسؤول أن الأب يواجه تهمة الشروع في القتل، حيث أظهرت التحريات أنه ضرب ابنه بآلة حادة على رأسه في «علقة موت» ما سبب هذه الإصابات.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة، وتحرر المحضر رقم 3427 جنح الضواحي لسنة 2022، وجرى توجيه تهمة الشروع في قتل الطفل.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع الاستناد على التقرير الطبي باحتمال وجود شبهة جنائية مع استبعاد رواية والد الطفل بسقوطه من شرفة المنزل.