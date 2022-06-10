فكري صالح: مصر فازت على إثيوبيا 8-1 مع الجوهري

قال فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن مباراة الأمس، التي جمعت منتخبي مصر وإثيوبيا لم تكن الأولى، حيث إن مصر قد واجهت إثيوبيا من قبل 7 مرات، وخلال تولي محمود الجوهري قيادة المنتخب نجح في هزيمتهم بـ8 أهداف مقابل هدف واحد.

صالح: 5 أسباب رئيسية لخسارة المنتخب أمام إثيوبيا

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مباراة المنتخب والتي جرت بالأمس قد افتقرت لـ5 عناصر أساسية، منهم التحدي والإصرار والعزيمة وحسن التوكل على الله، وهو السبب الرئيسي في خسارة المنتخب أمام إثيوبيا.

صالح: يجب تقليل سقف حراس المرمى للمنتخب

وأوضح أن حراسة المرمي في أساسها لهي اعتماد على عنصريين هامين وهما المساحة والزمن، ما يعني ضرورة الاهتمام بالتمركز السليم في التوقيت السليم، «الهدفان بتوع إثيوبيا اللي دخلوا في حارس المرمى المصري محمد أبو جبل سببهما عدم التمركز السليم وغياب القرار السليم وتشريح جثماني للاعب أمامه، بالتالي فكل ما يلي التمركز من قرار وجزء تشريحي للجسد كان خطأ، ويجب تقليل سقف حراس المرمى للمنتخب».

واستطرد: «أنا حزين لأن أبو جبل ده ابني وكان وصل لمستوى في بطولة أفريقيا الماضية قارب به على العالمية، وسبب تسجيل هدفين به هو لقلة تركيزه على مجريات المباراة واندفاعه تجاه السوشيال ميديا وما يدور حوله عليها، وكان لأبو جبل أخطاء خلال مشاركته في مبارياته مع نادي الزمالك».

وواصل: كان يجب على إيهاب جلال المدير الفني أن يدفع بأحد حراس المرمى لإعطاء الفرصة للجيل الجديد بدلا من محمد أبو جبل لخروجه عن التركيز».