طفرة في تطوير عشوائيات «أبو قرن والجبخانة» بمصر القديمة: تسجير ورصف وإنارة ومرافق

شهد حى مصر القديمة بمحافظة القاهرة فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي طفرة كبيرة فى عدد من الأنشطة والإجراءات فى ملف القضاء على العشوائيات وتنفيذ الخطة الإستثمارية من أجل استعادة المظهر الحضارى والجمالى لمصر القديمة.

وأشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن الحى شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى عدة مجالات ومنها:

مجال التسكين وتوصيل المرافق

- إزالة المناطق العشوائية ومن المناطق الخطرة التى تم إزالتها «عزبة أبو قرن» بإزالة 1413 عقار ونقل 4758 أسرة إلى وحدات سكنية مجهزة.

- إزالة 23 عقار بمنطقة الجبخانة بإجمالى 114 أسرة تمهيدا لتطوير الموقع.

- استمرار ازالات توسعة الطريق الدائرى مع صرف التعويضات للأسر.

- توصيل الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف لقرية الفواخير.

مجال الإنارة

رفع كفاءة الإنارة بعدد من المناطق والشوارع منها بين الأديرة، عزبة خير الله ،المقياس المنيل، الإمامين، عمرو بن العاص ،الكورنيش، الروضة وميدان المماليك ،الملك المظفر ،الإمامين ،مجمع الكنائس ،الملك الصالح ،عبد العزيز آل سعود ، متحف المنيل ، حفني الطرزي، الإخشيد ،منيل الروضة ،أمام قصر محمد علي ،لبيب البتانوني ،نادي الرماية ، الزهراء ،حسن الأنور ،الخرطة الجديدة ،المسلمانى،المماليك البحرية ،عين الصيرة ،النجدة ،محمود فهمي باشا المنيل ، أرض الجمعية.

النظافة والتشجير

- القيام بحملات نظافة مكبرة بمحيط سور مجرى العيوناسفرت عن إزالة مليون ونصف طن مخلفات الهدم والقمامه المتراكمه على مدار سنوات بجوار السور التاريخي

- استخدام أحدث المعدات وسيارات الهيئة التي تضم 24 سيارة كبيرة ،10 لوادر وحفارين وسيارتين كنس آلي ،عدد 2 سيارة مياه لمنع تلوث الهواء من الأتربة الناتجة عن رفع المخلفات .

- رفع كفاءة أعمال الزراعة والتشجير بقرية الفواخير

- زراعة حوليات وشتلات ومغروسات بطول شارع جامع عمرو مع المحافظة على المظهر الجمالى .

مجال الرصف

رصف الشوارع التاليه: الملك المظفر ،المماليك البحرية ،عبد العزيز آل سعود بالروضة ،حافظ ابراهيم ، محمد ذو الفقار ، حفني الطرزي ، أحمد مختار حجازي، كرم عبد الهادي ،العشرين بأبو السعود، النجاح ،الخيالة، عزبة خير الله.