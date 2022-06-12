عاجل.. نقاش يعتدي على ابنة أخته بمساعدة خالتها ويتخلصون من المولود

في واقعة غريبة ومؤسفة شهدتها منطقة بولاق الدكرور، إذ أعتاد «خال» التعدي على ابنة شقيقته أثناء زيارته المتكررة، وبعد فترة اكتشفت الفتاة التي تبلغ من العمر 19 سنة، أنها «حامل»، وأخطرت خالتها الصيدلانية التي تبلغ من العمر 34 سنة، لتنصحها بالانتظار في محاولة لمعالجة الأمر، وبعد الولادة اصطحبوا الطفل حديث الولادة، ووضعوه في ملاءة مدممة داخل كيس قمامة كبير أزرق، وتركوه على سلم أحد المستشفيات ببولاق الدكرور.

تفاصيل صادمة بالواقعة

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على طفل حديث الولادة، على الفور أمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الوتيدي رئيس القطاع، والمقدم محمد طبلية رئيس المباحث، لفحص البلاغ وسرعة التوصل الى هوية الطفل.

نقاش يعتدي على ابنة شقيقته

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «نقاش» 27 سنة من الغربية، وشقيقته صيدلانية 34 سنة مقيمة العمرانية، وابنة شقيقتهما طالبة 19 سنة، مقية السنطة الغربية، أمكن ضبطهم، وتبين أن النقاش عاشر ابنة شقيقته الطالبة بمنزل الصيدلانية أثناء زيارتهما لها، وعقب حملها، أقامت مع خالتها، وعند الولادة لم يربطا الحبل السري وتخلصا من الجنين.

تحرر محضر بالواقعة أمام العميد حسام السيسي مأمور القسم، وباشرت النيابة التحقيقات حول الواقعة.