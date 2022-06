بايدن في مرمى سخرية الأمريكان.. سقوط من دراجة وزلات لسان «فيديو»

آثار مشهد سقوط الرئيس الأمريكي جوبايدن من على دراجته الهوائية، عندما كان في جولة بالدراجة بصحبة حرسه الرئاسي، حالة من السخرية والجدل بين المواطنين الأمريكان، حيث سقط الرئيس الأمريكي من على دراجته عندما وقف مصافحًا عددا من المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة.

وتداول عدد من وسائل الإعلام، مشهد سقوط الرئيس الأمريكي، وكان من بينهم شبكة «سي إن إن»، التي تفاعل معها بعض المتابعين بشكل يحمل سخرية من الرئيس الأمريكي، بل وصل الأمر إلى تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية سقوط «بايدن».

وعلّق شخص يدعى « كلايتون بيجسبي»: «بصراحة، كان ينبغي على بايدن ركوب دراجة بثلاث عجلات، أعتقد أن هذا لم يكن خطأه وإنما كان خطأ بوتين»، فيما علق حساب حمل اسم «آنا» قائلاً: «لماذا يفعل بوتين هذا بي؟».

لم يكن مشهد سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته، هو المشهد الوحيد الذي سخر منه عدد ليس بالقليل من الشعب الأمريكي، فمنذ وصول الرئيس الأمريكي إلى الحكم في 20 يناير 2021، وبدأ الرئيس الذي يبلغ من العمر 79 عاماً في السقوط في عدة مواقف وصفها البعض بالساخرة، بعضها يتعلق بالشأن الداخلي الأمريكي والبعض الآخر يتعلق بالشؤون الخارجية.

ومن أبرز المواقف التي قام بها الرئيس الأمريكي وتعرض إلى السخرية بسببها كان في مارس الماضي، عندما وصف عن طريق الخطأ نائبته كامالا هاريس بالسيدة الأولى، وهو الأمر الذي آثار ضحكات الجميع، حيث ظهر «بايدن» في حفل إحياء يوم المساواة في الأجور، عندما قال إن هناك تغيير طفيف في ترتيب الوقوف على المنصة بسبب إصابة زوج السيدة الأولى بفيروس كورونا في إشارة إلى زوج نائبته كامالا هاريس، ليتدارك الخطأ سريعاً بعدما نظرت إليه زوجته «جيل بايدن».

أما الموقف الآخر الذي آثار أيضاً السخرية من الرئيس الأمريكي، عندما وقع في «زلة لسان»، خلال كلمة له أمام الكونجرس الأمريكي، بخصوص الحرب الروسية الأمريكية، حيث استبدل الرئيس الأمريكي كلمة الشعب الأوكراني بالشعب الإيراني، فيما ظهرت خلفه نائبته «كامالا هاريس» محاولة تصحيح الخطأ له لكن بعد فوات الآوان.

ولم يمر هذا الخطأ على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيث تداولوا مقطع الفيديو لـ«بايدن» وهو يقول «بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحظى بأرواح وقلوب الشعب الإيراني».

