«الري» تعلن إزالة 4 عوامات مخالفة بمنطقتي الكيت كات والعجوزة

أزالت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، اليوم، 4 عوامات مخالفة على نهر النيل، بمنطقتي الكيت كات والعجوزة؛ ليصل إجمالي عدد العوامات المخالفة التي تم إزالتها اليوم وأمس إلى 15، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واستكمالاً لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل وعضوية جميع الجهات ذات الصلة لإزالة العوامات السكنية الراسية بالمخالفة للقانون ودون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري.

توجيه إنذارات لأصحاب العوامات

وصرح الدكتور عبد العاطي بأنه سبق توجيه إنذارات لهذه العوامات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإزالات بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية، وأن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى تتواصل خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه كان من المقرر إزالة 15 عوامة مخالفة بمنطقتي العجوزة والكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة اليوم، وأزال أصحاب العوامات المخالفة 11 عوامة بشكل طوعي أمس، بينما أزالت الأجهزة المعنية العوامات الأربعة المتبقية اليوم.

التصدي للتعديات بكل حسم

وأكد أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجاري المائية بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.