إزالة 17 حالة تعد على مساحة 5830 مترا في القلج والخانكة بالقليوبية

شنت محافظة القليوبية حملة إزالات مكبرة بدائرة مركز الخانكة، ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فوراً، حيث جرى إزالة 17 حالة.

محافظ القليوبية يقود الحملة

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لإزالة التعديات بالبناء المخالف بحوض التيل قرية القلج بنطاق مدينة الخانكة، وبحضور اللواء عمرو أبو رية، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء أحمد عبد الرحمن، مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد شريف الدخاخني، مأمور مركز ومدينة الخانكة، ومجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة الخانكة، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية والزراعة بالمدينة.

وتمكنت الحملة من إزالة 17 حالة بمساحة 5830 مترا، وتم رصد بعضها من قبل المتغيرات المكانية، والبعض الآخر بالرصد الميداني، وتنوعت المخالفات ما بين «مباني مسلحات أسقف وحوائط وعمدان، ومباني بالطوب السويسي، وجاملونات لمخازن وورش وتشوين، وأسوار سويسي»، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومدينة الخانكة.

تكثيف الحملات للتصدي للمخالفات

وشدد «الهجان» على تكثيف حملات التصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد، وتشديد الرقابة والتواجد الميداني والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي، خاصة خلال فترة الإجازات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وأكد استمرار حملات إزالة كافة التعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة مديرية أمن المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحليه والقروية، والتصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف للحفاظ على حق الدولة والمواطنين.