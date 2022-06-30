«إجت الصيفية» لـ زياد برجي تقترب من 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال أسبوع

بعد مرور أسبوع واحد فقط على إصدارها، حققت أغنية «إجت الصيفية» للفنان اللبناني زياد برجي نجاحا ساحقا لدى الجمهور، ونسبة مشاهدات عالية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» التي وصلت الى 2 مليون مشاهدة.

الأغنية تم التحضير لها كلاما ولحنا وتصويرها خلال 20 يوما فقط، وهي أغنية عاطفية من كلمات وألحان زياد نفسه، توزيع طارق توكل وإخراج جان كلود ديب، وتروي قصة حب تحدث خلال فصل الصيف، تماشى عنوانها وتوقيت موسم الصيف.

زياد برجي: سعيد للغاية لنجاح إجت الصيفية

زياد برجي أوضح في بيان له عن سعادته بهذا النجاح وبهذه الأصداء الرائعة، قائلاً أن الأغنية جاءت بشكلٍ عفوي دون أي تخطيط مسبق.

كما أعلن أنه بصدد التحضير لأغنية جديدة تصدر خلال شهر أغسطس، إلى حين عرض فيلمه الجديد «ولا غلطة» في شهر ديسمبر المقبل، خلال فترة عيد الميلاد، وهي الفترة التي اعتاد جمهوره لقاءه كل عامٍ في عملٍ سينمائي جديد.

زياد برجي: طرح فيلم ولا غلطة فى شهر ديسمبر

الفيلم جرى تصويره قبل سنتين، بعدسة المخرج سعيد الماروق، من كتابة فؤاد يمين وبطولة كل من زياد، جيسي عبده، فؤاد يمين، أنجو ريحان، رفعت طربيه، ختام اللحام، يارا بو منصف، وسلطان ديب.

ومن المنتظر إصدار أغنيتي الفيلم خلال شهر نوفمبر المقبل، الأغنية الأولى بعنوان «اشتقتلا» من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد وتوزيع ألكسندر مبساكيان، والثانية «بتتذكر حبيبي» من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد أيضا وتوزيع بلال الغالي، بالإضافة إلى تحضير أغنية خاصة بعيد العشاق.