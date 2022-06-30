إصابة 5 أشخاص تعرضوا لاعتداء من آخرين بالدلنجات

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء تعرضهم لاعتداء من قبل آخرين بشارع «المنتزه»، في مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بنقل 5 مصابين لمستشفى الدلنجات

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع اعتداء من آخرين، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على جهات التحقيق.

أسماء وحالات المصابين في الواقعة

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «يسري محمد عبدالمقصود»، 35 سنة، عامل زراعي، مقيم الدلنجات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«ياسر محمد عبدالمقصود»، 40 سنة، عامل زراعي، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«نادي محمد محمد»، 50 سنة، عامل زراعي، مصاباً بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه، و«أحمد محمد عبدالمقصود»، 50 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«صفوت محمد محمد»، 35 سنة، عامل زراعي، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.