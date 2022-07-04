الجزار يعقد اجتماعا بالعاصمة الإدارية لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مع مسؤولي الجهاز والمشروعات لمتابعة الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

الجزار يتابع معدلات التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية والحي السكني الثالث «R3»

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى شرح واف من رئيس جهاز المدينة، عن الأعمال الجارية بالمشروعات المختلقة التي من ضمنها مشروع الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بجانب المشروعات السكنية والخدمات بالحي السكني الثالث R3، وأعمال المرافق والطرق بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذي للحدائق المركزية «كابيتال بارك»

كما استعرض الوزير، الموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، مشددًا على الإسراع بـ معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.