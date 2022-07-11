إقبال على الحدائق والمتنزهات في ثالث أيام العيد في أسيوط (صور)

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات في ثالث يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت إقبالًا كثيفًا كما تم تنظيم العديد من الرحلات النيلية من على متن العبارات النهرية التابعة لمشروع العبارت النهرية بالمحافظة بأسعار رمزية مع رفع درجة الاستعداد الأمني بجميع الحدائق لتأمين احتفالات العيد والمجرى الملاحي لنهر النيل.

وكانت الحدائق والمتنزهات قد فتحت أبوابها أمام الزوار منذ الصباح الباكر مع تنفيذ حزمة من الإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال دخول وخروج المواطنين من الأبواب، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تكدس المواطنين، وتشديد الإجراءات الأمنية وتأمين حركة المواطنين وتيسير المرور في مناطق الحدائق العامة والمنتزهات.

استمرار رفع حالة الطوارئ

وكلف محافظ أسيوط باستمرار رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ورفع أي مخلفات على مدار الساعة، لإعادة الوجه الحضاري والجمالي موجها بحسن استقبال المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم واستمرار النظافة بالحدائق والمتنزهات والتطهير والتعقيم حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية مع تكثيف التواجد الأمني وفرق الإسعاف على مدى 24 ساعة في حالة حدوث أي طوارئ، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية والوحدات المحلية، لتأمين الزوار واستمتاعهم بالحدائق والمسطحات الخضراء الشاسعة ليلًا ونهارًا، مؤكدًا أن جميع الحدائق مفتوحة لاستقبال الزائرين في جميع الأيام.

استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة

وأكد اللواء عصام على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العامة والخدمات في تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين أثناء الإجازة، مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم على المتابعة المستمرة لميادين وشوارع ومتنزهات المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورصد أي شكاوى أو مخالفات من المواطنين خلال تلك الأيام.

مشروع العبارات النهرية

كما نظم مشروع العبارات النهرية التابعة للمحافظة رحلات نيلية للموطنين عن طريق العبارات النهرية التي تجوب النيل ذهابًا وايابًا في مشهد رائع عكس فرحة العيد، وسط تواجد أمني مكثف من فرق شرطة المسحطات والحماية المدنية تحسبا لاي طارئ ولتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بالرحلات النيلية وإجازة العيد، مشددًا على متابعة حركة العبارات والمعديات النيلية لضمان الإلتزام بالحمولة المحددة لها من الركاب والمركبات.

تنظيم رحلات نيلية يوميًا

من جانبه أوضح هشام صلاح مدير مشروع العبارات أنه يتم تنظيم رحلات نيلية يومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بأسعار رمزية وتتحرك الرحلات من مرسى العبارات النهرية بجوار المعهد الديني على صفحة النيل داخل مدينة أسيوط ورحلات أخرى تتحرك من مرسى العبارات النهرية بحديقة الفردوس وحتى مدينة أبوتيج، مشيرًا إلى تجهيز جميع العبارات النهرية وتوفير كافة وسائل ومقومات الأمان بالعبارات النهرية قبل تحركها والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمرافقة الرحلة حتى عودتها.