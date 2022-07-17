محلل سياسي: أمريكا أيقنت خطأ إهمال المنطقة العربية لسنوات

قال الدكتور جمال عبد الجواد، الكاتب والمحلل السياسي، إن القمة العربية الأمريكية كانت مهمة جداً لواشنطن وللدول العربية ولكل الأطراف ولا يوجد خاسر في هذه القمة والكل رابح إلى حد بعيد وهناك نجاح كبير في تجنب المنزلقات.

وقف تدهور العلاقات العربية الأمريكية

وكشف «عبد الجواد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن أهم نتائج هذه القمة هو وقف تدهور العلاقات العربية- الأمريكية، حيث شهدت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية فتوراً بين الدول العربية والولايات المتحدة وانسحاب الأخيرة من المنطقة بشكل أخل بالتزامتها تجاه الدول العربية لتعويض تلك العلاقات بعلاقات مع شركاء آخرين في روسيا والصين.

الهدف الاستراتيجي لواشنطن من الزيارة

وأوضح «عبد الجواد» أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن من تلك الزيارة هو وقف تدهور العلاقات ويبقى السؤال هل تعود العلاقات لوضعها السابق؟ الإجابة على هذا السؤال هو أنه ما زال مبكرا الحكم عليها لكن في ذات الوقت لا مزيد من تدهور العلاقات العربية- الأمريكية، لافتا إلى أن أمريكا استثمرت في هذه القمة عبر تغيير عدد كبير من المواقف السياسية التي تبنتها في وقت سابق، والتي سببت فتور العلاقات حيث إنه بمجرد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة ولقائه بالقادة العرب هو في حد ذاته إنجاز كبير حاول جو بايدن تجنبه في أوقات سابقة ودفع ثمنه في الفترة الأخيرة بوجه الخصوص.

أمريكا في تصارع على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية

ولفت «عبد الجواد» إلى أن الولايات المتحدة في تصارع العالمي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث اعتقدت واشنطن أنها بوسعها الحفاظ على مصالحها بعيداً عن المنطقة وتخارجها منها لكنها اكتشفت في ظل التطورات الأخيرة أنه كان تصوراً خاطئاً وأن الحاجة تستدعي عودة العلاقات القوية مع الشركاء القدامى التقليدية بما يشكل عدولاً عن سياسة تبنتها الإدارة الأمريكية.