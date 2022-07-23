محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات ديروط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مستشفى حميات ديروط والتي يجرى تطويرها ورفع كفاءتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى المركز والمراكز المجاورة، ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحسين الخدمات الصحية للمواطنين

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أقسام المبنى الرئيسي بالمستشفى والذي تم تطوير جميع اقسامه لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومواكبة التطور الحديث في الخدمات الصحية، وطالب بسرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة كافة معايير الجودة في التنفيذ.

تطوير مستشفى حميات ديروط

وأكد المحافظ ان تطوير مستشفى حميات ديروط يعتبر إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية التي تم إنشائها بقرى مركز ديروط، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم واستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدا بمعدلات التنفيذ بمستشفى ديروط النموذجي ومستشفى الحميات، مشيرا إلى متابعته المستمرة للأعمال من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة للمشروعات وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم المواطنين وتوليها الدولة اهتماماً كبيراً.

حضور وكيل الصحة وبعض نواب الشعب

جاء ذلك بحضور النواب اللواء يونس الجاحر ومحمد عيد عبد الجواد وحمادة زهير فولى أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عادل دياب مدير مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد والدكتور رمضان احمد مدير مستشفى ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وبعض ممثلي الشركة المنفذة للمشروع.