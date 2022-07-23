إصابة 4 عمال سقطوا من أعلى سقالة أثناء عملهم بالبحيرة

شهدت مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوطهم من أعلى سقالة بالكيلو 100 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بسقوط 4 عمال من أعلى سقالة

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بسقوط 4 أشخاص من أعلى سقالة بالكيلو 100 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق ذات المركز، وذلك أثناء عملهم، ويجري عمل الفحوصات الطبية، كما جرى تحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في واقعة السقوط من أعلى سقالة

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام، وهم كل من «محمد أ. ع.»، 35 سنة، مقيم بالقاهرة، مصاباً بكسر مفتوح في الكوع وكسر في الساق اليمنى، و«كرم أ. أ.»، 20 سنة، مقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصاباً بكسر بالفخذ اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«ربيع ع.»، 21 سنة، مقيم بكفر الدوار، مصاباً بكسر في عظام الفك وكسر في الذراع اليسرى، و«محمد ن. م.»، 25 سنة، مقيم بناحية النهضة غرب النوبارية، مصاباً بجرح نافذ في الفخد واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام، لتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.