جولة إفريقية للرئيس الفرنسي تشمل 3 دول

بدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارته إلى الكاميرون ضمن جولة أفريقية تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، في أول رحلة إلى أفريقيا خلال فترة ولايته الجديدة.

تجديد العلاقات مع أفريقيا

وقال مسؤول من الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن هويته، اليوم الاثنين، إن الجولة ستظهر التزام الرئيس في عملية تجديد العلاقات مع أفريقيا، مضيفًا أنها ستكون إشارة على أن القارة الأفريقية لها «أولوية سياسية» لرئاسته، حسبما ذكرت قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية.

استعداد فرنسا لإكمال انسحابها من مالي

ويبدأ ماكرون جولته خلال الفترة بين 25 و28 الشهر الجاري لتبدأ بالكاميرون قبل التحرك إلى بنين، وبعد ذلك في النهاية إلى غينيا بيساو، وسيتصدر جدول أعماله خلال المحادثات قضايا إمداد الغذاء، كما أن موضوع الأمن سيلوح في الأفق أيضًا، إذ تستعد فرنسا لإكمال انسحابها من مالي خلال العام الجاري.