مليون و213 ألف ناخب تونسي صوتوا فى الاستفتاء على الدستور بنسبة 13.6%

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مساء اليوم، إن أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد، حتى عصر اليوم، وتحديد منذ بدء الاقتراع فى السادسة صباحا، وحتى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت تونس.

وأشار رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسى الجديد، إلى 13.6% من إجمالي الناخبين المسجلين بعد مرور أكثر من 9 ساعات على بداية الاقتراع اليوم.

وحتى ظهر اليوم، كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، بلغت 11.8%.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية، عدم تسجيل أي حوادث أو خروقات ذات أهمية، خلال الساعات الماضية من الاقتراع، باستثناء إشكالات طفيفة، متوقعا زيادة الإقبال حتى إغلاق مراكز الاقتراع وفقا لشبكة «العربية».

إغلاق مراكز الاقتراع فى العاشرة مساء

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في العاشرة مساء، ومن المزمع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، مساء غدا الثلاثاء.

يشار إلى أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلين بالخارج.

يذكر أن التصويت على الدستور التونسى الجديد، بدأ فى السادسة صباحا اليوم الإثنين، وسيتم إغلاق باب الاقتراع فى العاشرة مساء.

قيس سعيد: التصويت للدستور سيفتح الطريق لبناء جمهورية جديدة

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد حث التونسيين خلال الإدلاء بصوته فى أحد مراكز الاقتراع على المشاركة فى التصويت على الاستفتاء الخاص بالدستور التونسى، قائلا «التصويت لصالح الدستور الجديد سينهي سنوات من المهازل سيئة الذكر».

ولفت الرئيس التونسى، إلى أن هناك أطرافا خارجية مع قوى داخلية خائنة للوطن، يحرضون على عدم التصويت في الاستفتاء، قائلا «التصويت للدستور سيفتح الطريق لبناء جمهورية جديدة وستكون السيادة فيها للشعب».