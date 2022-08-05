تفاصيل زيارة أوسكار إيزاك إلى مصر: رحلة نيلية وحفل للزار وأماكن أثرية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مجموعة صور للنجم ‎أوسكار إيزاك من حفل فرقة «مزاهر» لفنون الزار الشعبي، والتي تقدم عروضها في المركز المصري للثقافة والفنون «مكان» بوسط البلد، وجاء ذلك ضمن جزء من رحلته في القاهرة التي كشف عنها المخرج محمد دياب، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على «فيس بوك».

وظهر النجم الهوليودي أوسكار إيزاك برفقة المخرج محمد دياب، خلال مقطع فيديو، في رحلة نيلية بالقاهرة، حيث شوق الجمهور للجزء الثاني من مسلسل «Moon Knight»، بسؤال «دياب» عن التحضير للجزء الثان من المسلسل، ليرد «إيزاك»: «لهذا السبب نحن هنا في مصر»، بالرغم أن لم تعلن «مارفل» أو «ديزني» عن تقديم جزء جديد رسميا، لكن الفيديو لا يترك مجالًا للشك.

تفاصيل زيارة أوسكار إيزاك للقاهرة

وشهدت رحلة أوسكار إيزاك لمصر، زيارة عدد من الأماكن الثقافية والأثرية الهامة، حيث يحرص المخرج محمد دياب على أن يصبح بطل مسلسله أكثر انفتاحا على الثقافة والتاريخ المصري الذي تدور حوله أحداث المسلسل.

على الرغم من وجود «دياب» و«إيزاك» في القاهرة، إلا أن تصوير المسلسل لم يبدأ، ولكنها رحلة استكشافية خلال مرحلة ما قبل الإنتاج، من غير المعتاد أن يشارك الممثلون في مرحلة ما قبل الإنتاج، لكن إيزاك هو أيضًا منتج تنفيذي في المسلسل.

الجمهور المصري عن زيارة أوسكار إيزاك: «هيقضي الويك اند فين عشان نروح»

وعبر الجمهور المصري عن سعادتهم بزيارة بطل «Moon Knight» إلى مصر، في تدوينات عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق أحد مستخدمي «تويتر»، «أوسكار إيزاك هيقضي الويك إند فين عشان نروح»، وأضافت أخرى: «أوسكار قاعد في الزمالك ومش فاهمة إحنا فين؟ في المالتيڤيرس؟»، وقال أحد المتابعين: «أنا والرجالة وإحنا نازلين نلف القاهرة عشان نلاقي أوسكار».