الدنيا لسه بخير.. مبادرة لعلاج غير قادرين بالمجان في تلا بالمنوفية

«وكم من مشالي بمدينة تلا».. حال أبناء مدينة تلا في محافظة المنوفية، بعد إطلاق مجموعة من الأطباء مبادرة لفتح أبواب عيادتهم للكشف مجانا لغير القادرين.

وقال تامر دويدار مسؤول صفحة نافذة تلا عبر «فيسبوك» التي تبنت المبادرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم يسعون إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بمدينة تلا من خلال مبادرة الكشف المجاني بالتعاون مع أطباء مدينة بمختلف التخصصات، مشيرا أن أطباء مركز تلا لا يتأخرون عن العمل الخيري وبمجرد عرض عليهم المبادرة لم يترددوا بالموافقة بمساعدة المواطنين الغير قادرين، مشيراً إلي أن عدد كبير من الأطباء مشاركين في المبادرة ويأملون في زيادة أعداد الأطباء المشاركين لكي يستفيد الجميع من المبادرة.

علاج القلب بالمجان

وقال الدكتور إسلام الطوخي مدرس القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجعل يوم للكشف المجاني كل أسبوع، حيث يتواصل مع الشباب القائمين بالمبادرة في مدينة تلا، مشيرا إلى أن هذه الفكرة لمساعدة غير القادرين على الكشف، متمنيا أن الأشخاص القادرين لا يأتون في هذا اليوم مما يقلص فرص الكشف على غير القادرين.

وتابع أنه سوف يكون هناك قوافل طبية للكشف عن أصحاب المرضى في قرى مركز تلا خلال الفترة، مؤكدا أن هناك بعض المرضى لا يستطيعون القراءة والكتابة ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي لذا وجب علينا التوصل عند منزلهم لتوفير العلاج والكشف لهم بدون مقابل.

علاج الفشل الكلوي بالمجان

من جانبه أكد الدكتور أحمد خضر أخصائي الباطنة العامة والكلي والضغط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه شارك في المبادرة التي أطلقها أبناء تلا بالمنوفية للكشف على أصحاب الفشل الكلوي بخصم 50% للحالات القادرة وبشكل مجاني للحالات غير القادرة، مشيرا أن سبب المبادرة زيادة نسبة الفشل الكلوي لدى المواطنين خلال الفترة الأخيرة.