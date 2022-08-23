مؤرخ: سعد زغلول ومصطفى النحاس جمعهما مقاومة الاستعمار والنفي وتاريخ الوفاة

قال شريف عارف الكاتب والمؤرخ، إن الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس هم من زعماء الحركة الوطنية المصرية، كاشفًا عن التأثير المهم لكليهما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

سعد زغلول زعيم سياسي ونهضوي

وأضاف عارف في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه للزعيم سعد زغلول دور كبير في النهضة التنويرية المصرية، فهو لم يكن زعيمًا سياسيًا فقط، إنما كان زعيم له رؤية نهضوية كبيرة، لافتًا إلى أنه ظهر هذا جليًا عندما كان يشغل منصب وزير المعارف وأيضًا عندما كان يشغل منصب وزير الحقانية، منوهًا عن أنه كان في الأصل قاضيًا.

صناعة النخبة التي قادت ثورة 1919

وأوضح الكاتب والمؤرخ أن الزعيم سعد زغلول ساهم بصورة مباشرة في أنشطة لجنة المدارس العليا، والتي كانت تخص فئة «الأفندية»، وهي الفئة التي كونت النخبة التي ساهمت في تحريك الشعب المصري بثورة 1919، لافتًا إلى أن الزعيمين كانت تربطهما علاقة وثيقة، كما أنهما تعرضا للنفي من البلاد سويًا إلى جزيرة سيشل، منوهًا أنهم اشتركوا في نفس تاريخ الوفاة.

ثورة 1919 صنعت تاريخ مصر الحديث

وتابع عارف أن ثورة 1919 هي الثورة التي صنعت الفارق بتاريخ مصر الحديث، كاشفًا عن أنها المسؤولة عن تفجير الإبداع في مصر، منها أنشودة قوم يا مصري للفنان سيد درويش، مؤكدًا أنه لولا الثورة لما ظهر سيد درويش الذي ظل إبداعه موجود إلى اليوم.