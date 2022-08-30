تقاعد مساعد مدير الخدمة السرية الأمريكية توني أورناتو من الخدمة

أعلن توني أورناتو، المسؤول الكبير في الخدمة السرية، الذي شغل منصب نائب كبير موظفي «البيت الأبيض» لشؤون العمليات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تقاعده، أمس الاثنين.

وقال أورناتو في بيان إنه تقاعد، لمتابعة مهنة في القطاع الخاص، مضيفا إنه تقاعد من الخدمة السرية بعد أكثر من 25 عامًا من الخدمة المخلصة للولايات المتحدة، بما في ذلك خدمة الرؤساء الخمسة السابقين، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

دور أورناتو في «البيت الأبيض» في عهد ترامب احتل عناوين الصحف

واحتل دور أورناتو في «البيت الأبيض» في عهد ترامب عناوين الصحف بعد شهادة أدلى بها المساعد السابق في «البيت الأبيض»، كاسيدي هاتشينسون، الذي قال إنه أطلع الرئيس السابق ومسؤولين آخرين في الرئاسة على العناصر المسلحة داخل حشد ترامب في صباح 6 يناير 2021.

وقال شخصين مطلعين، إن أورناتو أشار إلى استعداده للإدلاء بشهادته ردًا على رواية هاتشينسون، إلا أنه لم يظهر بعد لإجراء مقابلة جديدة مع لجنة مجلس «النواب» الأمريكي المسؤولة عن التحقيق في أحداث «الكابيتول».

وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان إن مساعد مدير الخدمة السرية الأمريكية توني أورناتو، تقاعد عن الخدمة السرية، أمس الإثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

لجنة 6 يناير: أورناتو شخصية محورية يمكنه تقديم معلومات حول تحركات ترامب

وفي 7 ديسمبر 2019، أعلن ترامب، أن النائب المساعد لمدير جهاز الخدمة السرية، أنتوني أورناتو، سيصبح نائبا جديدا لكبير موظفي «البيت الأبيض» لشؤون العمليات.

وفي وقت سابق، قالت لجنة «مجلس النواب» المسؤولة عن التحقيق في أحداث 6 يناير 2021، إن أورناتو كان شخصية محورية يمكنه تقديم معلومات قيمة حول تحركات ترامب ونواياه التي سبقت الأحداث.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الرئاسة «البيت الأبيض»، لا تتدخل في تقييم الوثائق المصادرة في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب «مار أيه لاجو» بفلوريدا.

كيربي: تقييم الوثائق مسؤولية مدير المخابرات الوطنية

ونفى كيربي مشاركة «البيت الأبيض» في تقييم الوثائق المصادرة، موضحا أن الرئاسة، لا تشارك في التقييم الذي سيجريه مكتب مدير المخابرات الوطنية فيما يتعلق بالوثائق السرية.

وأوضح منسق الاتصالات، أن هذه مسؤولية مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، فيما عتبر «البيت الأبيض»، أن تصريح السناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول احتمال اندلاع اضطرابات واسعة بالبلاد إن تمت مقاضاة ترامب، أمرا خطيرا، وأشارت المتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان بيير، إلى رؤية الجمهوريين المؤيدين يهاجمون الديمقراطية الأمريكية.