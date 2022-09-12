مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار في محطة قوص بقنا

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الاثنين، دهسا أسفل عجلات قطار في محطة السكة الحديد بمدينة قوص، جنوب محافظة قنا، وعلى الفور نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المركز، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب في محطة قوص

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بمصرع مواطن أسفل عجلات القطار على محطة قوص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، وبرفقتها سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

ضحية حادث قطار قنا

وتبين أن الجثة لشاب يدعى حسن محمد حسن، 35 عاما، وأنه لقي مصرعه دهسا إثر حادث من قطار رقم 2006 المكيف المتجه إلى أسوان، أثناء محاولته صعود القطار على محطة قوص.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد، إنه لا يوجد تأثر لحركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري، بسبب الحادث.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الشاب.