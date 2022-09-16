«حي المقطم» يستعد لموسم الشتاء.. تطهير البالوعات وتوفير المعدات

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه جرى رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل، والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية والتنسيق المستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحي.

أوضحت نائب المحافظ، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكل شوارع ومناطق العاصمة، والتأكد من صلاحيتها، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعداد البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

الاستعداد لموسم الأمطار

وتلقت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا من حي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي، بشأن الاستعداد لموسم الأمطار، خاصة في ضوء التنبيه على الأجهزة المختصة بالتعامل مع الطوارئ بالاستعداد الكامل لموسم الشتاء مع وضع الخطط التي يمكن تنفيذها في حالة سقوط أمطار غزيرة وتوفير المعدات والآلات والإمكانات اللازمة للتعامل مع أي طارئ وتطهير البالوعات قبل دخول فصل الشتاء، ووجهت الأجهزة التنفيذية بشن حملة مكبرة استكمالا لما سبق بتطهير البالوعات في شارع 9، وأيضًا بعض الشوارع الأخرى بنطاق حي المقطم.

إزالة التعديات

ومن ناحية أخرى، تواصل الأجهزة التنفيذية بحي المقطم بالقاهرة، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بكل حزم لترسيخ القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات على أملاك الدولة، أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على أملاك الدولة وإزالة للمخالفات والتعديات بشارع 4 بميدان النافورة بالمقطم، وإزالة المخالفات حتى مستوى الأرض تطبيقا للقانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.