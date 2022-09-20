استكمال محاكمة 23 متهمًا في قضية «خلية السلام».. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي تنعقد بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية السلام».

تأجيل الجلسة للمرافعة

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار، وعلي عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، لجلسة اليوم الثلاثاء، للمرافعة.

تصوير مقطع فيديو

وكشف أحد المتهمين، الذي كان محبوسًا داخل قسم شرطة السلام، أمام النيابة العامة، في التحقيقات، أنه اتفق مع أحد أقاربه خلال زيارته له على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه ليستطيع التواصل به مع ذويه، فاستولى عدد من الموجودين داخل الحجز على الهاتف منه وصوروا المقاطع الموجودة والذين ادعوا فيها تعرضهم للتعذيب.

ادعاء تعرضهم للتعذيب

وخلال التحقيقات، أقر أيضًا أن عدد من المتهمين اتفقوا فيما بينهما على إحداث إصابات ببعضهم في أماكن متفرقة بأجسادهم، واستخدموا لذلك عملة معدنية، وصوّروا الفيديو الذي تم تداوله وتظهر فيه إصاباتهم، مدعين تعرضهم للتعذيب داخل القسم من قبل ضباط الشرطة وذلك على خلاف الحقيقة.