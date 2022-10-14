«القومي للمرأة» بأسيوط ينظم 128 جلسة عن القضايا السكانية والصحة الإنجابية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط 128 جلسة للسيدات حول القضايا السكانية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ضمن جلسات «دوار» لمبادرة تنمية الأسرة.

الإسراف في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت الدكتورة مروة كدواني، مقرر مجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، إنه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف تم تنفيذ 18 جلسة استهدفت 5400 شخص بقرى النزلة المستجدة ودير تاسا ونزلة باخوم بمركز ساحل سليم، وتم الحديث عن المشكلة السكانية من منظور ديني، ورصد المشكلات التي تواجههم سواء في التربية والتنشئة والإسراف في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتقليد الأعمى.

تنشئة الأبناء والعنف المجتمعي

وأضافت «كدراني»، أنه تم تنفيذ جلسات دوار لمبادرة تنمية الأسرة بقرية بني محمديات بمركز أبنوب وقرى نزلة العوامر وباويط بمركز ديروط، حيث تم عقد 30 جلسة استهدفت 9000 شخص، وكان موضوع الجلسة «القضية السكانية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من المنظور الديني»، وأثمرت الجلسات عن رصد بعض المشاكل التي تواجه المجتمع سواء الرجل أو المرأة، وهي التربية والتنشئة للأبناء.

الاستماع إلى مشكلات المواطنين

وأشارت مقرر المجلس القومي للمرأة، أنه تم تنفيذ 42 جلسة بقرى مزينة وكودية مبارك وأبو كريم بمركز ديروط وجزيرة بهيج بمركز أبنوب عن القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وتنفيذ 9 جلسات أخرى ضمن جلسات دوار لمبادرة تنمية الأسرة بقرية الشنابلة بمركز أبنوب، و29 جلسة أخرى بقرى كوم المنصورة وكوم أبوشيل والعطيات البحرية والعوامر بمدينة أبنوب، والمعابدة الشرقية والقداديح وبني محمديات وجزيرة بهيج، وشقلقيل، وتم الاستماع إلى مشكلات المواطنين.