مصرع طالبة وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالمنيا

لقيت طالبة مصرعها، وأصيب 4 آخرين، مساء الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بدون لوحات معدنية، بطريق قرية سيلا في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائقين.

حادث تصادم بطريق قرية سيلا بمركزمطاي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، بوقوع حادث تصادم بطريق قرية سيلا التابعة للوحدة المحلية لقرية إبوان بين السيارة نقل وتوك توك بدون لوحات معدنية.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائقين، مما أسفر عن مصرع نورهان هاني 10 سنوات، طالبة، تقيم بقرية سيلا.

نقل 4 مصابين لمستشفى مطاي المركزي

وأصيب في الحادث 4 آخرين جميعم من قرية سيلا في مركز مطاي وهم: ميلاد زاهر 33 عاما، سائق التوك التوك، مجدي خلف 35 عاما، هناء رضا 22 عاما، أمل خلف 20 عاما، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفي مطاي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما تم التحفظ على التوك توك والسيارة وسائقها، لاستكمال التحقيقات.