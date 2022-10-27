أهم أخبار المحافظات: وصول سباح عالمي إلى الغردقة والبحث عن «مستريح العرسان»

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان أبرزها وصول سباح عالمي قادم من السعودية إلى الغردقة، والبحث عن «مستريح العرسان» بعد أن اتهمه المواطنون بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه.

وصول سباح عالمي قادم من السعودية

وصل السباح العالمي لويس بوغ، الذي سبح في مياه البحر الأحمر من السعودية إلى الغردقة في مصر، قاطعا 120 كيلو مترا، بهدف جذب أنظار العالم إلى قضية التأثر المناخي، للتسويق لمؤتمر قمة المناخ الذي تنظمه مصر في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

رسالة دعم للاعبة الترايثلون

وجه لاعبو بطولة الجمهورية في الإسماعيلية، رسالة دعم إلى جومانا ياسر، لاعبة منتخب مصر للترايثلون، وذلك برفعهم لافتة كبيرة مكتوب عليها/ «بنتمالك الشفاء بسرعة»، وعليها صورتها والتفافهم حولها للتصوير بجانبها.

تشكيل فريق بحث لضبط «مستريح العرسان» في شبرا

شكلت إدارة البحث الجنائي في القليوبية، فريق بحث لسرعة ضبط «مستريح العرسان» بشبرا، الذي ورد ضده بلاغات من المواطنين بالنصب والاستيلاء على مبالغ بلغت 4 ملايين جنيه، أعطوها له لشراء أجهزة كهربائية لأبنائهم وبناتهم لتجهيزيهم للزواج.