أستاذ تمويل: لا صوت يعلو فوق الاستثمار والصناعة في هذه الفترة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إنّه لا صوت يعلو فوق صوت الاستثمار والصناعة على وجه التحديد في هذه الفترة، موضحًا: «الدولة تحتاج في الوقت الحالي، إلى ما هو كبير للغاية، في إطار زيادة الاستثمار، أخذا في الاعتبار أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري كبيرة في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع الدولي، وهو ما يلقي بظلاله على حركة تدفق رؤوس الأموال».

جهود كبيرة تبذلها الحكومة والمجالس النيابية

أضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة dmc، من تقديم سارة حازم: «يجب أن يكون هناك الجديد حتى يكون لدينا لغة مختلفة، نتحدث بها في الوقت الحالي مع المستثمرين، وهناك مجهود كبيرة مبذولة على مستوى الحكومة والمجالس النيابية، إذ تبذل جهودا كبيرة في إطار مواجهة التشريعات القادمة واستحداث بعض البنود الجديدة التي تحسن من بيئة ومناخ الاستثمار، وذلك في إطار شراكة حقيقية فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والدور الذي من المفترض أن يلعبه مجتمع الأعمال».

الدولة تسمع مطالب المستثمرين

تابع أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن الدولة تفتح آذانها للاستماع إلى طلبات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية تتابع ما يحدث مثل المؤتمر الاقتصادي وما تم التوافق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والمساندة الاجتماعية للحكومة، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي يوم الخميس، حيث تقيم هذا الوضع، مشددًا على أهمية جذب الاستثمارات لتوفير المزيد من احتياجات المجتمع وتقليل الاستيراد وإحداث نوع من الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات قطاع الأعمال.