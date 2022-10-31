مصادرة ألف لتر سولار بمحطة وقود غير مرخصة بمركز مغاغة

صادرت مديرية التموين والجهات التنفيذية في المنيا، 1000 لتر سولار بمحطة تموين وقود غير مرخصة بمركز مغاغة، و2.4 طن تقاوي قمح مجهولة المصدر، و250 كرتونة سعة 12 عبوة عسل أسود مجهول المصدر بمركز ملوي، وأعدمت 50 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بني مزار، كما صادرت 600 لتر ألبان غير صالحة، و50 شكارة سماد مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء بمركز أبو قرقاص.

تنظيم وتكثيف الحملات التموينية والرقابية

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية، بالاستمرار في تنظيم وتكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، وكذلك المواقف، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وشدد المحافظ، على عدم التهاون والسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، التعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

حملات على المحال العامة والتجارية والأسواق والمواقف

ونفذت الوحدات المحلية التسع بمحافظة المنيا، حملات تموينية على المحال العامة والتجارية والأسواق والمواقف، أسفرت عن تحرير 82 مخالفة، تنوعت ما بين (خبز مدعم، وعدم الإعلان عن الأسعار، وشهادات صحية، ومخالفة تسعيرة، ومخالفة وزن، ونظافة، وبيع بالسوق السوداء، ومخالف للمواصفات).

وقاد محافظ المنيا، أمس، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، تنفيذاً لتكليفات رئاسية مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.