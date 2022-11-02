الطفلان «سليم» و«ريما» في حلقة تحدي الألعاب مع منى الشاذلي غدا

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة غد الخميس، من برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة cbc، الطفلين سليم مصطفى وريما مصطفى، نجوم مسلسل «طير بينا يا قلبي»، اللذين حققا نجاحا كبيرا فى الفترة الأخيرة، وأصبحا من ألمع الوجوه الصغيرة في الوسط الفني.

وخلال الحلقة التي كانت مليئة بالألعاب والمواقف الطفولية المضحكة، ظهرت أسرتا الطفلين في جزء من الحلقة ولعبوا معًا ألعابا كثيرة، وسط فرحة عارمة من الطفلين، وتفاعل كبير من جمهور الاستوديو.

سليم مصطفى يتحدث مع مني الشاذلي

من جانبه، يتحدث الطفل سليم مصطفى عن مواجهته صعوبة كبيرة في تصوير مشاهده في الأعمال الفنية التي شارك بها، خاصة أنه كان يحضر بصحبة والدته من محافظة بورسعيد، كما يتحدث عن معاناته وقت التصوير حيث كان ينام داخل السيارة، وكان يشعر بالبرد في الطريق.

ريما مصطفى تتحدث عن التنمر

أما الطفلة ريما مصطفى نجمة مسلسل «خلي بالك من زيزي»، فتروي كواليس ظهورها في مشاهد تتنمر فيها على طفلة زميلتها، وكيف اعتقد البعض أنها متنمرة في الحقيقة.

بينما دورها في «طير بينا يا قلبي» أظهرها بشخصيتها العادية.