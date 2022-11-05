مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب ميكروباص بالغربية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي وكسور وكدمات وسحجات متفرقة، وأصيب آخر بإصابات طفيفة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب ميكروباص على طريق «السنطة - طنطا» بالقرب من قرية سبطاس، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنشاوي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بانقلاب ميكروباص

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة 2 أحدهما شاب في العقد الثاني من العمر بإصابات بالغة، بعد تعرضهما لحادث انقلاب ميكروباص بنطاق قرية سبطاس بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 2 أحدهما شاب يدعى محمد الرفاعي، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ومقيم بعزبة حسني، التابعة لقرية سبطاس، بإصابات بالغة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «السنطة - طنطا».

مصرع شاب متأثرًا بإصابته

وكشفت التحريات أن الشابين جرى نقلهما إلى مستشفى المنشاوي بطنطا في حالة خطيرة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، إلا أن المذكور أعلاه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عدة ساعات داخل المستشفى، ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وقررت التصريح بدفن الجثة، عقب انتهاء التحقيقات.