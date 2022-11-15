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ليلى علوي وإلهام شاهين وفاطمة ناصر يشاركن في عرض فيلم «جلال الدين» بمهرجان القاهرة

كتب:

محمود الرفاعى
07:50 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
فيلم جلال الدين

فيلم جلال الدين

حرص عدد من فناني السينما المصرية والعربية على حضور العرض الخاص لفيلم المغربي «جلال الدين» المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 44، والمُقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

كان من أبرز الحضور للفيلم المغربي جلال الدين، بطلة الفيلم الفنانة فاطمة ناصر، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وأحمد الفيشاوي، والفنانة بسنت أحمد صيام، وسارة نخلة وميساء مغربي وهبة السيسي.

فيلم جلال الدين للمخرج المغربي الكبير حسن بنجلون، وإنتاج المغرب، وتدور أحداثه حول «جلال الدين» الذي يرفض تقبل وفاة زوجته ثم يقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد 20 سنة يصبح جلال الدين معلمًا صوفيا يعيش مع أتباعه

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