وفاة إمام مسجد أثناء صلاة سنة العشاء في سوهاج

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، إثر وفاة إمام مسجد أثناء أداء صلاة سنة العشاء داخل المسجد بدائرة المركز، وانقسم المصلين بين حزين لفراق الإمام، وبين السعيد بحسن الخاتمة له.

حالة من البكاء والحزن العميق من الأهالي

وشيع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة جثمان «زكريا محمد أحمد»، إمام مسجد بقرية الصوامعة، وسط حالة من البكاء والحزن العميق من المواطنين، واتشحت قرية الصوامعة في مركز أخميم بالحزن حدادًا وحزنًا على رحيل إمام المسجد، الذي كان بينهم.

كان محب لأهله ومحب لصح بين المتخاصمين

وقال «أحمد محمد»، شهود عيان، لـ«الوطن»، إن المتوفى صلى إماما، وبعدما فرغنا من الصلاة، توجه لأداء صلاة سنة العشاء، وأثناء الصلاة سقط مغشيا عليه، وعندما ذهبنا إليه وجدناه فارق الحياة.

ويضيف عبد الرحمن علي، مزارع، «أن هذه الوفاة دليل على حسن الخاتمة، حيث كان الشيخ دائم المحافظة على الصلاة في المسجد، وصاحب خلق وكرم وله سمعة طيبة وذو وجه بشوش، وكان محب لأهله ومحب لصح بين المتخاصمين».