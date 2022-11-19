تقرير لـ«أبوظبي الإسلامي- مصر» لقياس الأثر الكربوني للأعمال المصرفية

أعلن مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» إصدار أول تقرير حول الأثر الكربونى لأعمال المصرف، وهو عبارة عن تقييم يرسم خارطة الطريق المستقبلية لجهود وإجراءات المصرف للتخلص من الانبعاثات الكربونية، واعتمد المصرف فى إعداد هذا التقرير على عدد من بروتوكولات المناخ المحلية والعالمية الرئيسية فى سبيل تقييم الأثر الكربونى لأعمال المقار الرئيسية للمصرف فى القاهرة خلال عام 2021، بما فى ذلك تقييم الانبعاثات الكربونية غير المباشرة، مع وضع مجموعة محددة من الخطوات والإجراءات العملية الواجب اتخاذها لتقليل الانبعاثات فى المستقبل.

وتعليقاً على المشاركة فى (COP27) وإصدار هذا التقرير، صرح محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر: «تمثل الاستدامة إحدى أهم أولويات استراتيجية مصرف (أبوظبى الإسلامى - مصر)، ويُعد التزامنا بها فى مجال عملياتنا المصرفية أحد أساسيات العمل فى كافة مراحل دورة الأعمال، وهو ما يدعم إنجازات خطة مصر للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وكخطوة من جانب المصرف لدعم استراتيجيته نحو التنمية المستدامة، جاءت مشاركته فى فعاليات «COP27».

وأضاف محمد على: «من ناحية أخرى، يعمل المصرف بالتوافق مع رؤية مصر 2030، والتى ترسم ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فى البلاد فى إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.