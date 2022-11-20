حبس متهمين باحتجاز سائق وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة احتجاز سائق والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة في الزاوية الحمراء بالقاهرة، كما طلبت من المباحث سرعة التحريات حول المتهمين ونشاطهما الإجرامي.

بلاغ باحتجاز سائق والتعدي عليه

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من أحد الأشخاص، يعمل سائق ومقيم بروض الفرج، يفيد بإصابته بكدمات وجروح متفرقة على يد مالك مركز سيارات وآخر بصحبته، بعد أن توجه لمركز الصيانة لتسليمه السيارة التي استأجرها منه منذ عام، وتفاجأ بأنهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب واحتجزوه داخل المركز، وأجبروه على توقيع 4 إيصالات أمانة، كما استولوا على متعلقاته الشخصية، لكنه تمكن الهرب منهم.

وبالتحريات تبين صحة البلاغ، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما إيصالات الأمانه، وأقر أحدهما بأن المجني عليه توقف عن دفع الإيجار لمدة شهرين، وأوضح المتهمان بأن المجني عليه لم يحضر للمركز من نفسه، بل أن السيارة المشار إليها، بها جهاز تعقب وبذلك تمكنوا من إيقاف السيارة بالتجمع الخامس، وبعدها اصطحبوه للمركز، وقاما باحتجازه والتواصل مع أهله لسداد قيمة المتأخرا، بسبب التلفيات في السيارة الناتجة عن حادث، لكنه قام بالتهرب لعدم إصلاحها، وتم اتخاذ الإجرءات اللازمة ضد المتهمين.

العقوبة لا تقل عن السجن 15 عاما

وحول العقوبة القانونية في الواقعة، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن العقوبة التي تنتظر المتهمين وكل من يرتكب جرائم الخطف والاحتجاز والتهديد والابتزاز، حددها قانون العقوبات طبقًا للمادتين 268 و290 لقانون الخطف، بأن عقوبتها السجن مدة 10 سنوات، وكل من أجبر أحدا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، تكون عقوبته أشد، ولا تقل عن السجن 15 سنة.

وأشار «ناجي» إلى أن المتهمين ارتكبا أكثر من جريمة، بينها السرقة بالإكراه، وعقوبتها لا تقل عن السجن 7 سنوات.