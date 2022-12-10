خطط وطموحات للقناة لتقديم خدمات إخبارية راقية للجمهور العربي

أحلام كبيرة يُعلّقها الوسط الصحفى والإعلامى والجمهور المصرى والعربى على قناة «القاهرة الإخبارية» التى وُلدت «عملاقة» لترسخ الريادة الإعلامية لمصر.

وقال رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إنّ «قناة القاهرة الإخبارية نجحت فى حجز مكان لها، فهى قناة ولدت كبيرة على ساحة المنافسة، ورغم كل ما ظهر على القناة حتى الآن، فما هو إلا 40‎%‎ فقط من الخطط والطموحات التى نسعى لتحقيقها الفترة المُقبلة»، متابعاً «نستكمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة تفاصيل كثيرة إن شاء الله ترتقى لطموح كبير يليق بالمشاهد المصرى والعربى».

الطاهري: لم نحقق سوى 40% من أحلامنا.. ولدينا مسئولية تستدعي رصد تداعيات الأزمات العالمية على مصر

وتوقع «الطاهرى» فى تصريحات له على صفحته على «فيس بوك» أن تكون القناة رقم واحد على مستوى الإقليم فى عام 2023، مشيراً إلى أن شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر» جاء باعتراف مسبق من كبار المهنة حول العالم، وحرص على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة وكذلك فريق العمل الذى بذل جهوداً ضخمة طيلة الشهور الماضية لخروج القناة إلى النور.

وشدد أحمد الطاهرى، على أن «هناك مسئولية بالغة الدقة والأهمية وتستدعى الكثير من الجدية، وعرض الأزمات فى أقصى العالم وتداعياتها على الدولة المصرية»، موضحاً أنّ «الإعلام بشكل عام يجب أن يكون انعكاساً للسياق الاجتماعى، واليوم نتحدث عن قناة أخبار تنطلق فى مصر، بعد مرحلة كبيرة قضتها البلاد للوصول لما وصلت إليه من الاستقرار، والدور المحورى فى المنطقة والسياسة العامة بشكل عام، فمصر لم تعد تصنف على أنها الكتلة الأكثر صلابة بالشرق الأوسط فقط، بل أصبحت فاعلاً دولياً وحقيقياً فى أهم الملفات العالمية، ونعمل على أن نصبح انعكاساً لهذا السياق بنفس القوة والفاعلية».

منصة إلكترونية لقناة القاهرة الإخبارية

«القاهرة الإخبارية» ليست مُقتصرة على قناة تليفزيونية فحسب، حيث حرصت الإدارة على إطلاق منصة إلكترونية، للعمل بشكلٍ متوازٍ مع القناة، واستهداف أكبر كم من الجمهور حول العالم، وتقديم المحتوى الإخبارى، فى صور مختلفة، سواء كان مقروءاً أو مرئياً أيضاً، بجانب تقديم «صحافة البيانات».