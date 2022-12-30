جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في جميع المحافظات يبدأ خلال شهر يناير، ويستمر ما بين 5 حتى 6 أيام على التوالي ببعض المحافظات أو تفصل بينهم أيام بمحافظات، وبعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، يحصل الطلاب على إجازة نصف العام من منتصف يناير حتى بداية شهر نوفمبر التالى.

تبدأ الامتحانات في 5 يناير بأسيوط وتنتهي في 17 يناير، بينما تبدأ في البحيرة 14 يناير، وتنتهي في 18 يناير.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في جميع المحافظات تم اعتماده رسميا من قبل إدارات التربية والتعليم بكل محافظة قبل إعلانه رسميا للطلاب .

يضم جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2023 في جميع المحافظات مواد رئيسية تشمل اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والدراسات والتربية الدينية والجبر والإحصاء والهندسة، بينما يضم مواد فرعية مثل الكمبيوتر والتكنولوجيا والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 بالدقهلية

تنشر«الوطن»، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في جميع المحافظات منها:.

-الدقهلية: يبدأ جدول امتحانات الفصل الثاني الدراسي بالدقهلية:.

الإثنين الموافق 9 يناير لمادتى اللغة العربية خلال ساعتان ونصف.

الأربعاء 11 يناير لمادتى التربية الدينية خلال ساعة ونصف والهندسة خلال ساعتين.

السبت الموافق 14 يناير لمادتي العلوم والتربية الفنية ساعتين لكلا منهما.

الإثنين الموافق 16 يناير الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الأولى ساعتين لكلا منهما.

الأربعاء 18 يناير الحاسب الآلى خلال ساعة والجبر والإحصاء خلال ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في سوهاج

جدول الصف الثانى الاعدادى بسوهاج يبدأ:.

الأربعاء 11 يناير اللغة العربية خلال ساعتين.

الخميس 12 يناير، الجبر والإحصاء والتربية الفنية السبت 14 يناير اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد الموافق 15 يناير الدراسات الاجتماعية.

الإثنين 16 يناير العلوم والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2023 بالبحيرة

السبت 14 يناير لمادتي العلوم والتربية الدينية.

الأحد 15 يناير لمادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية.

الإثنين 16 يناير الجبر والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 17 يناير اللغة العربية.

الأربعاء 18 يناير اللغة الانجليزية والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2023 في أسيوط

-أسيوط: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023 في أسيوط يبدأ:.

الخميس 5 يناير لمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 10 يناير مادتى اللغة الأجنبية والهندسة.

الخميس 12 يناير لمادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية، والأحد 15 يناير الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء الموافق 17 يناير لمادة العلوم .